21.05.2024 13:43

Шафа шокової заморозки – переваги та можливості обладнання

Швидке заморожування страв або окремих продуктів – досить нова розробка, яка допомагає суттєво продовжити термін зберігання. При цьому після розморожування в їжі зберігаються всі корисні речовини. Саме тому магазини та ресторани мають таке обладнання, як шафа шокової заморозки. Спеціалісти компанії Hold детально розкажуть про це важливе обладнання.

Як проходить процес

Шокова заморозка – унікальний процес, адже смак та енергетична цінність страв після розморожування зберігаються. При цьому в рази зростає термін зберігання. Звичайні холодильники на це не розраховані: використовується спеціальне обладнання, яке дозволяє ставити всередину навіть готові страви з температурою понад 90 градусів. Процес складається з кількох етапів:

Охолодження страви до 0-3 градусів. Швидке підморожування до -5 градусів. Доморожування – охолодження до -18 градусів, при якому зберігається поживна цінність та смак, а терміни зберігання збільшуються.

Процес здійснюється за допомогою потоків охолодженого повітря, та триває мінімум часу.

Що можна заморозити

Шокова заморозка дозволяє обробку майже будь-яких продуктів. За допомогою обладнання можна суттєво продовжити термін зберігання:

перших та других страв;

десерти;

салати;

гарніри;

хліб;

випічку;

напівфабрикати;

рибу та м’ясо;

заготовки з тіста та фаршу;

гриби;

овочі та фрукти.

Шафи шокової заморозки знадобляться не тільки ресторанам чи гіпермаркетам, але й іншим закладам. Їх все частіше використовують кейтерингові компанії, служби доставки їжі, заклади вуличного харчування, мережі швидкого харчування. Незамінним стане обладнання для лікарень та шкіл, їдалень великих підприємств абощо.

Встановлення такого корисного обладнання забезпечує суттєву економію та підвищує якість обслуговування. Ці переваги дарує навіть невелика шафа шокової заморозки. Великий вибір торгового обладнання пропонує компанія Hold. Тут можна отримати всі необхідні консультації з вибору товарів, спеціалісти допоможуть з вибором необхідних пристроїв.