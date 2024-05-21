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21.05.2024  14:11   Рита Парфенова

Слідчі Харкова повідомили про підозру чоловіку за пропаганду агресії рф у "Однокласниках"

Харківські слідчі повідомили про підозру 66-річному чоловіку за підтримку російської агресії через заборонену соціальну мережу "Однокласники".

колаборант

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, підозрюваний, уродженець російської федерації та мешканець Харкова, з лютого 2022 року через соціальну мережу "Однокласники" поширював інформацію, де виправдовував дії країни-агресора. Використовуючи спеціалізовану програму для обходу блокування, він розміщував пости на своєму профілі, що підтримували російську агресію проти України, яка розпочалася у 2014 році.

Слідчі відділу поліції № 1 Харківського РУП № 3 разом з Новобаварською окружною прокуратурою міста Харкова відкрили кримінальне провадження за ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України. Статті передбачають відповідальність за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України.

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Чоловіку офіційно повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Слідчі дії продовжуються, аби притягнути його до відповідальності за підтримку агресії проти України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що співробітники СБУ викрили підривну діяльність харків’янки, яка виправдовувала тимчасову окупацію частини території України.

Тэги:  колаборант, харків
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