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21.05.2024  14:32   Рита Парфенова

Ми допоможемо відновити зруйноване, – Ігор Терехов про наслідки атаки шахедів

Внаслідок ворожої атаки «шахедами» вночі 21 травня в місті Харкові були зруйновані два приватні будинки, ще 14 житлових будівель зазнали пошкоджень.


Фото: РЕДПОСТ

Про це повідомив журналістам Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ

«На щастя, люди не постраждали, але вони залишились без нічого. Ми допоможемо їм відновити зруйноване», - зазначив мер.

За словами Ігоря Терехова, ворог щодня обстрілює Харків, аби залякати його мешканців і змусити виїхати з міста.

«Нам дуже потрібні системи ППО, щоб унеможливити ці обстріли», - підкреслив міський голова.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові постраждали пʼять людей внаслідок нічної російської атаки безпілотниками по місту.

 

Тэги:  шахед, ігор терехов, харків
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