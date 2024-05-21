21.05.2024 14:32 Рита Парфенова

Ми допоможемо відновити зруйноване, – Ігор Терехов про наслідки атаки шахедів

Внаслідок ворожої атаки «шахедами» вночі 21 травня в місті Харкові були зруйновані два приватні будинки, ще 14 житлових будівель зазнали пошкоджень.



Фото: РЕДПОСТ

Про це повідомив журналістам Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ



«На щастя, люди не постраждали, але вони залишились без нічого. Ми допоможемо їм відновити зруйноване», - зазначив мер.



За словами Ігоря Терехова, ворог щодня обстрілює Харків, аби залякати його мешканців і змусити виїхати з міста.



«Нам дуже потрібні системи ППО, щоб унеможливити ці обстріли», - підкреслив міський голова.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові постраждали пʼять людей внаслідок нічної російської атаки безпілотниками по місту.