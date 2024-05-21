Ми допоможемо відновити зруйноване, – Ігор Терехов про наслідки атаки шахедів

Внаслідок ворожої атаки «шахедами» вночі 21 травня в місті Харкові були зруйновані два приватні будинки, ще 14 житлових будівель зазнали пошкоджень.
Про це повідомив журналістам Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ
«На щастя, люди не постраждали, але вони залишились без нічого. Ми допоможемо їм відновити зруйноване», - зазначив мер.
За словами Ігоря Терехова, ворог щодня обстрілює Харків, аби залякати його мешканців і змусити виїхати з міста.
«Нам дуже потрібні системи ППО, щоб унеможливити ці обстріли», - підкреслив міський голова.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові постраждали пʼять людей внаслідок нічної російської атаки безпілотниками по місту.
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