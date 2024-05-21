Боротьба з обігом наркотиків: викрито чергового збувача «PVP» у Харкові

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням Прокуратуру Харківської області.

Слідство встановило, що чоловік, раніше притягнутий до кримінальної відповідальності за подібний злочин, знову порушив закон. З лютого цього року він продавав психотропну речовину «PVP», передаючи її особисто покупцям. Після чергової такої передачі правоохоронці затримали його згідно зі ст. 208 КПК України.

Під час обшуку в його оселі було виявлено та вилучено фасовані пакети з білими та чорними порошкоподібними речовинами, електронні ваги та підготовлені зіп-пакети малих розмірів для розфасування психотропів.

Під процесуальним керівництвом Слобідської окружної прокуратури м. Харкова 42-річному чоловіку повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні та збуті особливо небезпечних психотропних речовин з метою збуту (ч. 2 ст. 307 КК України).

На клопотання сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Справу іншого чоловіка, який також займався збутом психотропів, передано до суду. За даними слідства, 54-річний харків’янин вирішив заробляти на життя незаконним шляхом, продаючи «PVP» безпосередньо під час зустрічей з клієнтами, передаючи їм згортки з порошкоподібною речовиною.

Харків’янина було викрито правоохоронцями під час передачі «товару». Наразі Київська окружна прокуратура м. Харкова затвердила та направила до суду обвинувальний акт щодо цього чоловіка за фактом незаконного придбання, зберігання та збуту особливо небезпечної психотропної речовини (ч. 2 ст. 307 КК України).

Судовий розгляд справи відбудеться у Київському районному суді м. Харкова.

Раніше РЕДПОСТ посав, що правоохоронці затримали злочинну групу, яка займалася наркозлочинами на території Дніпропетровської та Харківської областей.