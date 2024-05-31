31.05.2024 18:55 Віталій Хінєвіч

Засуджено мешканця Ізюмщини, який ґвалтував малолітню падчерку

З 2016 року на Ізюмщині чоловік проживав у цивільному шлюбі разом зі співмешканкою та її малолітньою донькою.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

У 2017 році, коли дівчинці було лише 6 років, 34-річний чоловік вчиняв розпусні дії стосовно неї. Також у 2021 та 2023 роках чоловік ґвалтував дитину.

Вказані дії фігурант вчиняв у ті моменти, коли матері дівчинки не було вдома.

У судовому засіданні чоловік свою вину не визнав. Зловмисник додав, що все обвинувачення побудовано на психологічному тиску правоохоронців та неправдивих свідченнях матері дитини, з якою вони «не зійшлись характерами».

На вирок чоловік очікував, перебуваючи під вартою. Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі.

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