01.06.2024 12:55 Віталій Хінєвіч

До Міжнародного дня захисту в Харкові було організовано свято для маленьких харків’ян (фото)

Свято для дітей організував Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

У заході взяли участь діти з малозабезпечених сімей, багатодітних сімей і ВПО.

За словами організаторів, діти гралися в настільні ігри, разом зі спеціалістами освітньо-реабілітаційного хабу «Екосвіт» та кінологом спілкувалися з тваринами - собакою, черепахою, кроликом. За словами фахівців, це допомагає знизити рівень тривоги та страху. Крім того, для дітей провели бульбашкове шоу.

Як зазначив директор департаменту Олександр Власенко, у важкі часи війни проведення свят для дітей стає необхідним.

«Діти особливо вразливі до стресу, який викликає війна. Наше місто перебуває під постійними обстрілами, і рівень тривоги серед дітей дуже високий. Наш обов'язок - подарувати їм хоча б трохи радості та відволікти їх від реалій», - наголосив Олександр Власенко.

Також Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту організував відпочинок для 50 дітей з Харкова в дитячому таборі «Бескид», який розташований на Закарпатті.

До табору вирушили діти з малозабезпечених, багатодітних сімей, ВПО, діти учасників бойових дій, а також ті, хто втратив когось із рідних через війну. Впродовж двох тижнів для них проводили квести, екскурсії, туристичні походи, спортивно-розважальні ігри, творчі заняття тощо.

Відпочинок організували за підтримки ГО «Дівчата» та міжнародної гуманітарної організації «World Vision».

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