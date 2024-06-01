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01.06.2024  12:55   Віталій Хінєвіч

До Міжнародного дня захисту в Харкові було організовано свято для маленьких харків’ян (фото)

Свято для дітей організував Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
У заході взяли участь діти з малозабезпечених сімей, багатодітних сімей і ВПО.
 
За словами організаторів, діти гралися в настільні ігри, разом зі спеціалістами освітньо-реабілітаційного хабу «Екосвіт» та кінологом спілкувалися з тваринами - собакою, черепахою, кроликом. За словами фахівців, це допомагає знизити рівень тривоги та страху. Крім того, для дітей провели бульбашкове шоу. 
 
 
Як зазначив директор департаменту Олександр Власенко, у важкі часи війни проведення свят для дітей стає необхідним. 
 
 
«Діти особливо вразливі до стресу, який викликає війна. Наше місто перебуває під постійними обстрілами, і рівень тривоги серед дітей дуже високий. Наш обов'язок - подарувати їм хоча б трохи радості та відволікти їх від реалій», - наголосив Олександр Власенко.
 
 
Також Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту організував відпочинок для 50 дітей з Харкова в дитячому таборі «Бескид», який розташований на Закарпатті.
 
 
До табору вирушили діти з малозабезпечених, багатодітних сімей, ВПО, діти учасників бойових дій, а також ті, хто втратив когось із рідних через війну. Впродовж двох тижнів  для них проводили квести, екскурсії, туристичні походи, спортивно-розважальні ігри, творчі заняття тощо. 
 
 
Відпочинок організували за підтримки ГО «Дівчата» та міжнародної гуманітарної організації «World Vision».
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що дитячий симфонічний оркестр KharkivMusicFest виступив у Харкові (фото).
 
Тэги:  харків, діти
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