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01.06.2024  13:22   Віталій Хінєвіч

У Харкові було чути вибух (оновлено)

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що під обстрілом міг перебувати один із районів, передає

 
 «Попередньо приліт у Київському районі місті. Інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється»,- повідомив Ігор Терехов.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 1 червня близько 5:00 зс рф завдали ракетний удар по території приватного житлового сектора у м. Балаклія Ізюмського району.
 
Згодом мер додав, що удар прийшовся на близьке передмістя.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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