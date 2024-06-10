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10.06.2024  16:15   Віталій Хінєвіч

У Харкові застосовуються аварійні відключення світла

У зв'язку зі складною ситуацією в Об'єднаній енергосистемі України у Харкові застосовуються графіки аварійних відключень.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».
 
Зазначається, що 10 червня «Укренерго» змушене застосувати аварійні відключення для промислових і побутових споживачів у місті Харків.
 
Обсяг аварійних відключень незначний, причина - технічні ускладнення в магістральній мережі
 
Також можливі перерви в енергопостачанні обʼєктів критичної інфраструктури.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові комунальники за тиждень ліквідували 50 аварій на трубопроводах.
 
Тэги:  жкг, харків
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