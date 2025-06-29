На Харківщині тривають бої біля Вовчанська

На Південно-Слобожанському напрямку російські війська тричі атакували позиції Сил оборони поблизу Вовчанська. Одне бойове зіткнення триває.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
Протягом останньої доби на Південно-Слобожанському напрямку російські підрозділи здійснили три атаки на позиції українських військ у районі Вовчанська. Одне з бойових зіткнень досі триває.
Противник застосував авіацію – удари керованими авіабомбами (КАБами) були завдані по населених пунктах Синельникове та Вільхуватка. Крім того, Вовчанські Хутори й Охрімівка зазнали обстрілів реактивними снарядами з установок типу НАР.
На Куп’янському напрямку окупанти двічі штурмували позиції українських підрозділів – у районах населених пунктів Петропавлівка та Піщане.
Сили оборони продовжують стримувати ворожий тиск і утримують займані рубежі.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби російські війська здійснили понад 20 спроб прориву на Куп’янському та Південно-Слобожанському напрямках.
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