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29.06.2025  17:08   Рита Парфенова

На Харківщині тривають бої біля Вовчанська

На Південно-Слобожанському напрямку російські війська тричі атакували позиції Сил оборони поблизу Вовчанська. Одне бойове зіткнення триває.

війна в україні

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

Протягом останньої доби на Південно-Слобожанському напрямку російські підрозділи здійснили три атаки на позиції українських військ у районі Вовчанська. Одне з бойових зіткнень досі триває.

Противник застосував авіацію – удари керованими авіабомбами (КАБами) були завдані по населених пунктах Синельникове та Вільхуватка. Крім того, Вовчанські Хутори й Охрімівка зазнали обстрілів реактивними снарядами з установок типу НАР.

На Куп’янському напрямку окупанти двічі штурмували позиції українських підрозділів – у районах населених пунктів Петропавлівка та Піщане.

Сили оборони продовжують стримувати ворожий тиск і утримують займані рубежі.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби російські війська здійснили понад 20 спроб прориву на Куп’янському та Південно-Слобожанському напрямках.

Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
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