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24.01.2024  21:11   Дмитро Колонєй

Ворог посилює авіаційні удари по селищам Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 24 січня 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ бойова ситуація на Харківщині наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Земляний Яр, Зибине, Красне Перше Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали населені пункти Харківщини: Стогнії, Уди, Стариця, Вовчанськ, Бочкове, Нестерне Харківської області.
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  • На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак біля Синьківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Табаївка, Піщане Харківської області.  Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися  Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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