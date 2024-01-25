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25.01.2024  00:04   Євген Клочко

25 січня в Харкові - День жалоби за загиблими

Харківській міській голова Ігор Терехов написав у своєму Телеграм-каналі про оголошення 25 січня 2024 року Дня жалоби за загиблими внаслідок масованих ракетних атак 23 січня по місту, передає РЕДПОСТ.


День жалоби у Харкові | Фото з відкритих джерел
Ракетні обстріли впродовж 23 січня призвели до однієї з наймасштабніших за кількістю жертв трагедій у Харкові за увесь час повномасштабної війни, підкреслив очільних міста.
 
У звʼязку з чим 25 січня 2024 року у місті оголошується День жалоби. 
 
"Мої співчуття рідним загиблих у їхньому горі й горіти у пеклі усім російським нелюдям, винним у вбивствах невинних", резюмував Ігор Терехов.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 23 січня о 4:00 та 7:15 окупанти завдали 12 ударів по Київському і Салтівському районам міста.
 
Близько десятої години вечора Харків втретє за добу став об'єктом ракетних ударів з боку ворога, що призвело до серйозних руйнацій у центральній частині міста.
 
Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии, день жалоби
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