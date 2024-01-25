25 січня в Харкові - День жалоби за загиблими

Харківській міській голова Ігор Терехов написав у своєму Телеграм-каналі про оголошення 25 січня 2024 року Дня жалоби за загиблими внаслідок масованих ракетних атак 23 січня по місту, передає РЕДПОСТ.
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Незважаючи на те, як ви переконуєте себе, що обов'язок на першому місці, ймовірно, більшу частину часу ви віддадите тому, що подобається саме вам, чи то хоббі, зустрічі з друзями чи просто відпочинок.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
24 січня в Україні відзначається День зовнішньої розвідки.
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