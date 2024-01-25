Прогноз погоди у Харкові на 25 січня

У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Дощ зі снігом, який вдень прийде на зміну сильному снігу, продовжуватиме йти до пізнього вечора.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
25 січня очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий сніг, мокрий сніг. Вранці та вдень помірні опади.
Слабкий туман, слабка хуртовина. На дорогах ожеледиця.
Вітер південний, 7 - 12 м/с
Температура повітря: вночі 3 - 5° морозу❄, вдень близько 0°.
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Якщо цього дня йшов сніг, то літо очікували дощове, якщо було морозно, ясно – літо обіцяло бути теплим, а рік – врожайним:
А ось тепла заметіль і “гнилий вітер” (південний) були небажаними явищами, оскільки вказували на неврожай та засуху.
Переважатимуть суспільні інтереси: багато хто буде відчувати відповідальність за те, що відбувається навколо.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Дощ зі снігом, який вдень прийде на зміну сильному снігу, продовжуватиме йти до пізнього вечора.
Православна церква України 25 січня за новим стилем вшановує пам'ять святого Григорія Богослова.
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