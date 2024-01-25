25.01.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 25 січня

У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Дощ зі снігом, який вдень прийде на зміну сильному снігу, продовжуватиме йти до пізнього вечора.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

25 січня очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий сніг, мокрий сніг. Вранці та вдень помірні опади.

Слабкий туман, слабка хуртовина. На дорогах ожеледиця.

Вітер південний, 7 - 12 м/с

Температура повітря: вночі 3 - 5° морозу❄, вдень близько 0°.

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Народні прикмети

Якщо цього дня йшов сніг, то літо очікували дощове, якщо було морозно, ясно – літо обіцяло бути теплим, а рік – врожайним:

А ось тепла заметіль і “гнилий вітер” (південний) були небажаними явищами, оскільки вказували на неврожай та засуху.