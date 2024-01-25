Ворог вдарив ракетами по Харківському та Чугуївському районах: дві пожежі та постраждалі

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, опівночі, близько 21:30, населені пункти Харківського та Чугуївського районів знову стали об'єктом атак російських ракет, що призвело до виникнення двох пожеж:
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Село Велика Рогань (Роганська громада):
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Загорілися 2 приватні будинки та автомобіль на площі 50 кв.м.
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2 сусідні приватні оселі та 1 господарча споруда постраждали від вибуху.
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4 постраждалих, серед яких 17-річний підліток.
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Село Роздольне (Новопокровська громада):
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Влучання іншої ракети призвело до пожежі на приватному підприємстві.
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Зайнялись 2 складські споруди на площі 250 кв.м.
Ліквідація першої пожежі відбулася о 23:35, другої - о 05:18. Для подолання наслідків російського терору було задіяно 9 одиниць техніки та 55 осіб особового складу.
Загалом протягом доби з 24 по 25 січня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативних виїзди, з яких:
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9 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинені ворожим обстрілами;
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3 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
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7 – на допомогу населенню;
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1 – на чергування;
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2 – інші виїзди.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 28 одиниць вибухонебезпечних предметів.
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 25 січня 2024 року.