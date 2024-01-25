Ворог вдарив ракетами по Харківському та Чугуївському районах: дві пожежі та постраждалі

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, опівночі, близько 21:30, населені пункти Харківського та Чугуївського районів знову стали об'єктом атак російських ракет, що призвело до виникнення двох пожеж:

Село Велика Рогань (Роганська громада): Загорілися 2 приватні будинки та автомобіль на площі 50 кв.м.

2 сусідні приватні оселі та 1 господарча споруда постраждали від вибуху.

4 постраждалих, серед яких 17-річний підліток. Село Роздольне (Новопокровська громада): Влучання іншої ракети призвело до пожежі на приватному підприємстві.

Зайнялись 2 складські споруди на площі 250 кв.м.

Ліквідація першої пожежі відбулася о 23:35, другої - о 05:18. Для подолання наслідків російського терору було задіяно 9 одиниць техніки та 55 осіб особового складу.

Загалом протягом доби з 24 по 25 січня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативних виїзди, з яких:

9 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинені ворожим обстрілами;

3 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

7 – на допомогу населенню;

1 – на чергування;

2 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 28 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 25 січня 2024 року.