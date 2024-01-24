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24.01.2024  20:00   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов запропонував нову назву Пушкінській вулиці у Харкові

Мер Харкова звернувся із пропозицією до містян.


Ігор Терехов запропонував нову назву Пушкінській вулиці у Харкові
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова звернувся до мешканців міста із пропозицією перейменувати Пушкінську вулицю та на честь кого її варто назвати.
 
"До вчорашнього дня я не поспішав з рішенням змінити назву вулиці Пушкінської. Я, як і багато харків'ян, завжди відчував, що Пушкін - це не про сучасну Росію, не про ту реальність, яку путінський режим намагається насаджувати, використовуючи велич історичних постатей для своєї вигоди.
 
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Але після того, як ворог завдав жахливих ударів по нашому місту, забрав життя невинних і перетворив будинки на руїни, ми бачимо реальну ціну таких рішень. Це біль, який Харків відчув найгостріше за всю історію цієї війни. І тому я вважаю, що ми не можемо залишити все, як є.
 
Я пропоную дати вулиці ім'я нашого великого земляка - Григорія Сковороди. Людини, чия філософія життя та свободи була в корені протилежною імперським амбіціям. Він учив нас цінувати життя та свободу кожної людини, і ці принципи є найкращою відповіддю на виклики, з якими ми зараз стикаємося."
 
Нагадаємо, раніге РЕДПОСТ писав, що мер Харкова Ігор Терехов виступив против обʼєднання вищіх навчальних закладів міста.
 
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