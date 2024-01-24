24.01.2024 20:00 Дмитро Колонєй
Ігор Терехов запропонував нову назву Пушкінській вулиці у Харкові
Мер Харкова звернувся із пропозицією до містян.
Ігор Терехов запропонував нову назву Пушкінській вулиці у Харкові
"До вчорашнього дня я не поспішав з рішенням змінити назву вулиці Пушкінської. Я, як і багато харків'ян, завжди відчував, що Пушкін - це не про сучасну Росію, не про ту реальність, яку путінський режим намагається насаджувати, використовуючи велич історичних постатей для своєї вигоди.
Але після того, як ворог завдав жахливих ударів по нашому місту, забрав життя невинних і перетворив будинки на руїни, ми бачимо реальну ціну таких рішень. Це біль, який Харків відчув найгостріше за всю історію цієї війни. І тому я вважаю, що ми не можемо залишити все, як є.
Я пропоную дати вулиці ім'я нашого великого земляка - Григорія Сковороди. Людини, чия філософія життя та свободи була в корені протилежною імперським амбіціям. Він учив нас цінувати життя та свободу кожної людини, і ці принципи є найкращою відповіддю на виклики, з якими ми зараз стикаємося."
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