    
Главная Новини Харкова Влада Обʼєднання університетів негативно вплине на розвиток системи освіти Харкова - Ігор Терехов
24.01.2024  19:27   Дмитро Колонєй

Обʼєднання університетів негативно вплине на розвиток системи освіти Харкова - Ігор Терехов

Про це мер Харкова заявив на засіданні Спілки ректорів Харківської області за участю заступника міністра освіти і науки Михайла Винницького.


Обʼєднання університетів негативно вплине на розвиток системи освіти Харкова - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов виступив проти обʼєднання харківських університетів на засіданні Спілки ректорів Харківської області за участю заступника міністра освіти і науки Михайла Винницького.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Засідання було присвячено обговоренню планів МОН України щодо приєднання Української інженерно-педагогічної академії та ХНПУ імені Г. С. Сковороди до Харківського національного університету імені Каразіна, а також Харківського національного автомобільно-дорожнього університету до ще одного з вишів.
 
Очільник Харкова зазначив, що таке обʼєднання негативно вплине на розвиток системи освіти міста. Попередній досвід обʼєднання харківських університетів, за словами мера, теж не був ефективним. 
 
 
 
«Я звертаюся до міністерства з проханням враховувати думку самих вишів і суспільства в цілому. Обʼєднувати університети Харкова зараз - нераціонально і передчасно. Не треба вирішувати за нас, користуючись залишковим принципом, - цей шлях веде в нікуди», - зазначив Ігор Терехов.
 
Тэги:  ігор терехов, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.01 Влада Пошукова операція у Харкові завершена - Ігор Терехов 24.01 ЖКГ Ігор Терехов: Ми відновлюємо все, що накоїв російський агресор 24.01 Влада Привітання Ігоря Терехова з Днем зовнішньої розвідки України
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 