24.01.2024 19:27 Дмитро Колонєй

Обʼєднання університетів негативно вплине на розвиток системи освіти Харкова - Ігор Терехов

Про це мер Харкова заявив на засіданні Спілки ректорів Харківської області за участю заступника міністра освіти і науки Михайла Винницького.



Обʼєднання університетів негативно вплине на розвиток системи освіти Харкова - Ігор Терехов



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Засідання було присвячено обговоренню планів МОН України щодо приєднання Української інженерно-педагогічної академії та ХНПУ імені Г. С. Сковороди до Харківського національного університету імені Каразіна, а також Харківського національного автомобільно-дорожнього університету до ще одного з вишів.

Очільник Харкова зазначив, що таке обʼєднання негативно вплине на розвиток системи освіти міста. Попередній досвід обʼєднання харківських університетів, за словами мера, теж не був ефективним.

«Я звертаюся до міністерства з проханням враховувати думку самих вишів і суспільства в цілому. Обʼєднувати університети Харкова зараз - нераціонально і передчасно. Не треба вирішувати за нас, користуючись залишковим принципом, - цей шлях веде в нікуди», - зазначив Ігор Терехов.