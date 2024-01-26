26.01.2024 16:30 Віталій Хінєвіч

Комунальники Харкова відремонтували водовід та усувають аварійні ситуації

В умовах безперервної жорстокої агресії ремонтники «Харківводоканалу» продовжують не лише оперативно відновлювати пошкоджені ворогом мережі, а й щодня виконувати всі необхідні заходи щодо забезпечення містян водою та справною роботою господарсько-побутової каналізації, передає РЕДПОСТ .

Зокрема, напередодні ремонтники комплексу «Харківводопостачання» усунули сім пошкоджень на трубопроводах і відремонтували 13 оглядових колодязів. Сьогодні 21 бригада розпочала ліквідацію 12 аварійних ситуацій.

Одна з найскладніших аварій у місті в четвер трапилась на трубопроводі діаметром 500 мм, розташованому на проспекті Героїв Харкова. Він забезпечує водопостачанням мешканців селища Затишшя та СМП Індустріального району.

«Минулого року цей водовід потрапив під обстріл і після капітального ремонту, із заміною зруйнованої ділянки, перебуває під нашим постійним контролем. Цього разу бригада Кирила Балабанця впоралася з завданням оперативно, без відключення харків'ян від водопостачання. Паралельно, спільно з працівниками управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем, капітально відремонтували транзитний трубопровід діаметром 200 мм із заміною засувки на вулиці Северина Потоцького», - повідомив начальник районної служби Володимир Сундук.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

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