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26.01.2024  16:55   Віталій Хінєвіч

На Харківщині виявили кота висячого на дроті: поліція відкрила кримінальне провадження

В ході моніторингу соціальних мереж поліцією виявлено публікацію, на якій зображений кіт, що висить на дроті через паркан одного з приватних домоволодінь у селищі Пісочин.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
За адресою виїхали співробітники поліції. Вони провели огляд місця події. 
 
«На території домоволодіння розташована голуб’ятня, біля якої розвішані мотузки. Кіт міг заплутатись у мотузках. Загиблу тварину забрав хазяїн.
 
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі»,- йдеться у повідомленні.
 
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Тэги:  події, харків
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