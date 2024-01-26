26.01.2024 17:20 Віталій Хінєвіч

Низку харків'ян нагородили почесними грамотами міськради

На позачерговій сесії Харківської міської ради сьогодні, 26 січня, депутати ухвалили рішення про нагородження низки харків'ян почесними грамотами, передає РЕДПОСТ .

Так, за багаторічну сумлінну й плідну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у соціально-економічний розвиток міста та з нагоди дня народження Почесною грамотою Харківської міської ради нагороджений народний депутат України Олександр Фельдман.

Також за активну громадянську позицію, вагомий внесок у розвиток волонтерського руху, надання допомоги військовослужбовцям і харків’янам під час воєнного стану грамотою відзначено голову ГО «Воля» Павла Жарова та волонтера БО «Благодійний фонд «Нетворк оф керінг» Михайла Пліска.

Крім того, за високий професіоналізм і компетентність, сумлінне виконання службових обов’язків під час воєнного стану та з нагоди Дня працівника державної виконавчої служби грамотами міськради нагородили головного державного виконавця Шевченківського відділу державної виконавчої служби Ларису Герасімову, головного спеціаліста Немишлянського відділу державної виконавчої служби Валентину Лобко, старшого державного виконавця Салтівського відділу державної виконавчої служби Оксану Шелівальник та ін.

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