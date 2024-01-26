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26.01.2024  17:55   Віталій Хінєвіч

Випадок африканської чуми свиней зареєстровано у селі на Харківщині

Фахівцями було виявлено ДНК вірус африканської чуми свиней у селі Момотове Вільхівської громади.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.
 
Відповідно до результатів досліджень Регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби в Полтавській області в патологічному матеріалі від трупу свині, відібраного на подвір’ї мешканців с. Момотове  Вільхівської територіальної громади Харківського району, виявлено ДНК вірус африканської чуми свиней.
 
26 січня було проведено засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Харківській районній державній адміністрації.
 
Таким чином визначені карантинні зони щодо недопущення розповсюдження вірусу африканської чуми свиней:
 
  • зона захисту радіусом 3 км, яка безпосередньо межує з епізоотичним вогнищем – с. Момотове, с. Кутузівка, с. Байрак, с. Бутенкове, с. Олександрівка Харківського району;
  • зона спостереження (нагляду) – території населених пунктів Харківського району: с. Верхня Роганка, с. Прелесне, с. Слобідське, с. Елітне, с. Зернове, с. Бобрівка, с. Циркуни, с. Михайлівка, с. Зелене.

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Тэги:  чума, харків
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