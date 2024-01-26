26.01.2024 18:25 Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік побив перехожого та відібрав у нього телефон

Біля одного з будинків міста 28-річний зловмисник побив людину і відібрав у неї мобільний телефон.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

25 січня до відділу поліції надійшло повідомлення про те, що пізно ввечері невідомий біля будинку по проїзду Стадіонному побив та відібрав мобільний телефон у 25-річного чо-ловіка.

В ході проведення оперативних заходів було встановлено особу зловмисника. Ним виявився 28-річний чоловік. Після скоєння злочину він здав викрадений телефон в магазин продажу та ремонту мобільних телефонів. Речові докази вилучені.

Чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

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