У міськраді Харкова перейменували управління

У міськраді перейменували Управління громадської безпеки та оборонної роботи.
Таке рішення прийнято на позачергової сесії Харківської міської ради, яка проходить 22 листопада у дистанційному режимі, передає РЕДПОСТ.
Управління громадської безпеки та оборонної роботи Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту було перейменоване на Управління оборонної та мобілізаційної роботи.
Відповідне рішення було ухвалене депутатами міської ради у зв'язку з необхідністю посилення мобілізаційної та оборонної роботи під час воєнного стану.
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