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22.11.2023  14:07   Рита Парфенова

У міськраді Харкова перейменували управління

У міськраді перейменували Управління громадської безпеки та оборонної роботи.

міськрада

Таке рішення прийнято на позачергової сесії Харківської міської ради, яка проходить 22 листопада у дистанційному режимі, передає РЕДПОСТ.

Управління громадської безпеки та оборонної роботи Департаменту по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту було перейменоване на Управління оборонної та мобілізаційної роботи.

Відповідне рішення було ухвалене депутатами міської ради у зв'язку з необхідністю посилення мобілізаційної та оборонної роботи під час воєнного стану.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що рішенням позачергової сесії Харківської міської ради 8-го скликання перейменована залізнична станція «Харків-Балашовський».
Источник:   ХМР
 Тэги:  сесія, харків, перейменування
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