10.05.2025 19:05 Віталій Хіневич

Тхеквондисти Харківщини вибороли 22 медалі на чемпіонаті України

З 2 по 4 травня у Києві відбувся чемпіонат України з тхеквондо ВТФ серед юнацьких олімпійських вагових категорій та чемпіонат України серед юнаків.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Під час змагань спортсмени Харківської області здобули 9 золотих, 4 срібні та 9 бронзових медалей.

Чемпіонат зібрав 565 учасників з різних областей країни.

Золоті медалі чемпіонату України серед юнаків вибороли:

Лада Хапрова (вагова категорія до 22кг),

Єсенія Біла (вагова категорія до 26кг),

Святослав Близнюк (вагова категорія до 44кг),

Єгор Логвиненко (вагова категорія до 36кг),

Артем Строганов (вагова категорія до 32кг),

Марк Ковбасенко (вагова категорія до 30кг),

Ярослав Хапров (вагова категорія до 24кг),

Матвій Мотузка (вагова категорія до 52кг).

Переможницею чемпіонату серед юнацьких олімпійських вагових категорій стала Анастасія Гайворонська (вагова категорія до 55кг).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на континентальній першості у ваговій категорії до 64 кг харків’янка показала результат 221 кг у двоборстві та стала «Спортивною зіркою Слобожанщини» квітня 2025 року.