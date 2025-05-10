10.05.2025 19:05 Віталій Хіневич
Тхеквондисти Харківщини вибороли 22 медалі на чемпіонаті України
З 2 по 4 травня у Києві відбувся чемпіонат України з тхеквондо ВТФ серед юнацьких олімпійських вагових категорій та чемпіонат України серед юнаків.
Під час змагань спортсмени Харківської області здобули 9 золотих, 4 срібні та 9 бронзових медалей.
Чемпіонат зібрав 565 учасників з різних областей країни.
Золоті медалі чемпіонату України серед юнаків вибороли:
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Лада Хапрова (вагова категорія до 22кг),
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Єсенія Біла (вагова категорія до 26кг),
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Святослав Близнюк (вагова категорія до 44кг),
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Єгор Логвиненко (вагова категорія до 36кг),
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Артем Строганов (вагова категорія до 32кг),
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Марк Ковбасенко (вагова категорія до 30кг),
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Ярослав Хапров (вагова категорія до 24кг),
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Матвій Мотузка (вагова категорія до 52кг).
Переможницею чемпіонату серед юнацьких олімпійських вагових категорій стала Анастасія Гайворонська (вагова категорія до 55кг).
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