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10.05.2025  19:05   Віталій Хіневич

Тхеквондисти Харківщини вибороли 22 медалі на чемпіонаті України

З 2 по 4 травня у Києві відбувся чемпіонат України з тхеквондо ВТФ серед юнацьких олімпійських вагових категорій та чемпіонат України серед юнаків.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Під час змагань спортсмени Харківської області здобули 9 золотих, 4 срібні та 9 бронзових медалей.
 
Чемпіонат зібрав 565 учасників з різних областей країни.
 
Золоті медалі чемпіонату України серед юнаків вибороли: 
 
  • Лада Хапрова (вагова категорія до 22кг),
  • Єсенія Біла (вагова категорія до 26кг), 
  • Святослав Близнюк (вагова категорія до 44кг),
  • Єгор Логвиненко (вагова категорія до 36кг), 
  • Артем Строганов (вагова категорія до 32кг), 
  • Марк Ковбасенко (вагова категорія до 30кг), 
  • Ярослав Хапров (вагова категорія до 24кг),
  • Матвій Мотузка (вагова категорія до 52кг).
Переможницею чемпіонату серед юнацьких олімпійських вагових категорій стала Анастасія Гайворонська (вагова категорія до 55кг).
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на континентальній першості у ваговій категорії до 64 кг харків’янка показала результат 221 кг у двоборстві та стала «Спортивною зіркою Слобожанщини» квітня 2025 року.
 
Тэги:  спорт, харків
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