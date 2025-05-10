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10.05.2025  17:50   

За фактом інцеденту між співробітниками ТЦК та чоловіком в Індустріальному районі слідчі відкрили кримінальне провадження

9 травня до відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в приміщенні ТЦК незаконно утримують 49-річного чоловіка.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Також заявник повідомив, що його братові нанесли тілесні ушкодження під час словесного конфлікту.
 
Постраждалого доставили до медичного закладу. Після чого він написав заяву в поліцію щодо завдання йому тілесних ушкоджень чоловіками у військовій формі.
 
За даним фактом слідчі відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Триває досудоме розслідування.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що підприємець з Куп’янська, який підключав інтернет окупантам, постане перед судом у Харкові.
 
Тэги:  події, харків
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