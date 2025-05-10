За фактом інцеденту між співробітниками ТЦК та чоловіком в Індустріальному районі слідчі відкрили кримінальне провадження

9 травня до відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в приміщенні ТЦК незаконно утримують 49-річного чоловіка.
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День підходить для праці та вирішення кар'єрних питань. Для спілкування краще обрати душевну атмосферу, не натовп.
У Харкові буде переважно хмарно. Вночі очікується дощ, але вранці погода покращиться. Протягом дня опади більше не прогнозуються, хоча сонце з’являтиметься лише зрідка.
Щорічно 10 травня у світі проводять День руху для здоров’я.
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