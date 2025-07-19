19.07.2025 20:59 Рита Парфенова

П’ятеро дітей повернулися з рф: родина з Лозівщини возз’єдналася після років розлуки

На Харківщину повернулися діти, які народилися й виросли на Лозівщині, але опинилися на окупованій території та були вивезені до Росії.

П’ятеро дітей, які народилися та зростали на Лозівщині, повернулися додому з території Росії. Про це повідомив голова Лозівської міської територіальної громади Сергій Зеленський, передає РЕДПОСТ.

Їх вивезли у перші дні повномасштабної війни, коли частина Харківщини була захоплена окупантами.

Знадобилися роки зусиль, аби повернути рідних братів та сестер назад до України. Завдяки спільній роботі органів влади, правозахисників і волонтерів, цей процес нарешті завершено.

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