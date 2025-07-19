19.07.2025 19:58 Рита Парфенова

Атаки дронів на Куп’янщині: поранені четверо цивільних, зокрема велосипедист

Унаслідок ударів російських FPV-дронів по м. Куп’янськ і с. Нечволодівка травм зазнали четверо мирних жителів, серед них – велосипедист. Людей закликають евакуюватися з небезпечних районів.

Російські війська продовжують атаки на прикордонні райони Харківщини, використовуючи ударні FPV-дрони. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Уранці 19 липня в місті Куп’янськ один з таких дронів влучив у легковий автомобіль. Внаслідок вибуху поранень зазнали троє чоловіків віком 45, 59 та 73 роки. Усі вони дістали легкі ушкодження, транспортний засіб пошкоджено.

Близько 14:00 ще одна атака сталася в селі Нечволодівка, Кіндрашівської громади. Російський дрон вразив 42-річного чоловіка, коли той їхав велосипедом по дорозі. Потерпілий був госпіталізований із травмами.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 09:10 ранку 19 липня в місті Куп’янськ російські війська завдали удару FPV-дроном по цивільному автомобілю.