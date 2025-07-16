16.07.2025 21:32 Дмитро Колонєй

Готуємо освіжаючий латиський холодний суп "Васара"

Ніщо так не освіжає у спеку, як тарілка холодного супу.

Як пише РЕДПОСТ, якщо хочеться чогось незвичайного та неймовірно смачного, варто звернути увагу на традиційний латиський холодний суп "Літо" (саме так перекладається його назва). Ця страва, повна яскравих смаків та текстур, стане ідеальним вибором для літнього обіду або легкої вечері. Поєднання маринованих буряків, свіжих овочів, ковбаси та яєць робить його ситним, але при цьому освіжаючим та легким.

Латиський холодний суп "Васара"

Продукти:

Буряк: 2 штуки

Вода: 300 мл

Ковбаса: 200 г

Яйця: 2 штуки

Огірки: 3 штуки

Редиска: 5 штук

Зелень: пучок (кріп, петрушка, зелена цибуля)

Майонез: 2 столові ложки

Оцет 9%: 2 столові ложки

Сіль: 2 чайні ложки

Цукор: 2 чайні ложки

Лавровий лист: 2 штуки

Гвоздика: 3 штуки

Запашний перець горошком: 3 штуки

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Покроковий рецепт приготування:

Зварити маринад для буряка з води, лаврового листа, гвоздики, запашного перцю, оцту, солі та цукру. Відварити буряки до готовності. Нарізати буряки тонкими скибочками. Залити нарізані буряки приготованим маринадом. Залишити на 2 години, щоб вона добре просочилася. Дрібно порізати огірки, редиску, варені яйця, ковбасу та зелень. Поєднати всі нарізані інгредієнти з маринованим буряком. Заправити суп майонезом. Добре перемішати.