Президент України оголосив список кандидатів у Кабмін

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Гороскоп на 16 липня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Залишатися вдома буде важко, адже виникне бажання спілкуватися та отримувати нові враження. Зірки радять провести день у компанії друзів, не зациклюючись на дрібницях.

Прогноз погоди у Харкові на 16 липня У Харкові протягом усього дня утримається ясна та суха погода — опадів не прогнозується.