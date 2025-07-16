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16.07.2025  20:48   Дмитро Колонєй

Президент України оголосив список кандидатів у Кабмін

Стали відомі члени Уряду, запропоновані Володимиром Зеленським.


Президент України оголосив список кандидатів у Кабмін
Володимром Зеленським оголошений список міністрів нового Уряду України, передає РЕДПОСТ. їх розгляд заплановано на завтра. 
 
  • Юлія Свириденко — прем'єр-міністр.
  • Михайло Федоров — перший віце-прем'єр.
  • Олексій Кулеба — віце-прем’єр міністр розвитку інфраструктури та територій.
  • Тарас Качка — віце-прем'єр з євроінтеграції.
  • Матвій Бідний — Міністерство молоді та спорту.
  • Герман Галущенко — Мін'юст.
  • Світлана Гринчук — Міненерго.
  • Денис Улютін — Мінсоцполітики.
  • Наталія Калмикова — міністр ветеранів України.
  • Ігор Клименко — МВС.
  • Оксен Лісовий — Міносвіти.
  • Віктор Ляшко — МОЗ.
  • Сергій Марченко — Мінфін.
  • Андрій Сибіга — МЗС.
  • Олексій Соболєв — Мінекономіки, довкілля та сільського господарства.
  • Денис Шмигаль — Міноборони.
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ наводив прогноз щодо подій у 2025 році й відставки Уряду.  
 
Тэги:  подія, уряд, зеленський
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