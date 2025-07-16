16.07.2025 20:48 Дмитро Колонєй
Президент України оголосив список кандидатів у Кабмін
Стали відомі члени Уряду, запропоновані Володимиром Зеленським.
Президент України оголосив список кандидатів у Кабмін
Володимром Зеленським оголошений список міністрів нового Уряду України, передає РЕДПОСТ
. їх розгляд заплановано на завтра.
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Юлія Свириденко — прем'єр-міністр.
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Михайло Федоров — перший віце-прем'єр.
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Олексій Кулеба — віце-прем’єр міністр розвитку інфраструктури та територій.
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Тарас Качка — віце-прем'єр з євроінтеграції.
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Матвій Бідний — Міністерство молоді та спорту.
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Герман Галущенко — Мін'юст.
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Світлана Гринчук — Міненерго.
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Денис Улютін — Мінсоцполітики.
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Наталія Калмикова — міністр ветеранів України.
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Ігор Клименко — МВС.
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Оксен Лісовий — Міносвіти.
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Віктор Ляшко — МОЗ.
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Сергій Марченко — Мінфін.
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Андрій Сибіга — МЗС.
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Олексій Соболєв — Мінекономіки, довкілля та сільського господарства.
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Денис Шмигаль — Міноборони.
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