Стало відомо, як тепер будуть ставити на військовий облік хлопців віком від 17 до 25 років

Про зміни у системі обліку військовозобов'язаних розповів експерт.
Як повідомляє РЕДПОСТ, юрист Брій Танасійчук поінформував, що тепер хлопців віком від 17 до 25 років будуть ставити на військовий облік автоматично. Дані вноситимуть до системи через «Оберіг» без візиту до ТЦК.
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