    
Главная Новини Харкова Армія Стало відомо, як тепер будуть ставити на військовий облік хлопців віком від 17 до 25 років
16.07.2025  20:18   Дмитро Колонєй

Стало відомо, як тепер будуть ставити на військовий облік хлопців віком від 17 до 25 років

Про зміни у системі обліку військовозобов'язаних розповів експерт.


Стало відомо, як тепер будуть ставити на військовий облік хлопців віком від 17 до 25 років

Як повідомляє РЕДПОСТ, юрист Брій Танасійчук поінформував, що тепер хлопців віком від 17 до 25 років будуть ставити на військовий облік автоматично. Дані вноситимуть до системи через «Оберіг» без візиту до ТЦК.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Нагнадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, хто має право перевіряти документи у громадян  та «пробивати» по базах

Тэги:  тцк, мобілізація, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.07 Армія Омбудсман пояснив, хто має право перевіряти документи у громадян та «пробивати» по базах 08.07 Надзвичайні події На Харківщині військові побили стареньку під час мобілізації її сина 30.05 Армія Чи продовжать термін ВЛК для обмежено придатних
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 