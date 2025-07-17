17.07.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 17 липня

Сьогодні у Харкові протягом дня прогнозують мінливу хмарність, а вдень і ввечері – дощ із грозою.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

17 липня очікується мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ, гроза, шквал, 15 - 20 м/с.

Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с.

Температура повітря вдень 29 - 31° тепла.

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Народні прикмети

погода цього дня вказує, яким буде вересень;

почути грім – осінь буде дощова, а зима морозна;

якщо стоїть спека, то зима буде суворою.