Прогноз погоди у Харкові на 17 липня

Сьогодні у Харкові протягом дня прогнозують мінливу хмарність, а вдень і ввечері – дощ із грозою.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
17 липня очікується мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ, гроза, шквал, 15 - 20 м/с.
Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с.
Температура повітря вдень 29 - 31° тепла.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Інтуїція й творчий настрій досягнуть максимуму, однак одночасно можливі апатія й пасивність. Щоб не втратити шанс на успіх, варто зосередитися та проявити силу волі.
Сьогодні у Харкові протягом дня прогнозують мінливу хмарність, а вдень і ввечері – дощ із грозою.
17 липня відзначається Всесвітній день емоджі. Започаткував це свято творець емоджипедії Джеремі Берг у 2014 році.
влажность:
давление:
ветер: