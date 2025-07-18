18.07.2025 11:00 Віталій Хіневич

Комунальники Харкова готують електромережі до осінньо-зимового періоду

Фахівці КСП «Харківміськліфт» продовжують готувати внутрішньобудинкові електромережі до осінньо-зимового періоду.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Станом на сьогодні такі роботи провели в понад 5,2 тис. будинків, що становить більше 67% від запланованого обсягу.

Паралельно комунальники опрацьовують звернення мешканців на ремонт ліфтового обладнання та внутрішньобудинкових електромереж.

Так, за минулий тиждень спеціалісти КСП виконали понад 1,8 тис. заявок, зокрема, запустили після ремонту 13 ліфтів. Роботи проводилися на вул. Полтавський Шлях, пр. Аерокосмічному, пр. Перемоги та ін.

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