    
Главная Новини Харкова ЖКГ Комунальники Харкова готують електромережі до осінньо-зимового періоду
18.07.2025  11:00   Віталій Хіневич

Комунальники Харкова готують електромережі до осінньо-зимового періоду

Фахівці КСП «Харківміськліфт» продовжують готувати внутрішньобудинкові електромережі до осінньо-зимового періоду.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Станом на сьогодні такі роботи провели в понад 5,2 тис. будинків, що становить більше 67% від запланованого обсягу.
 
Паралельно комунальники опрацьовують звернення мешканців на ремонт ліфтового обладнання та внутрішньобудинкових електромереж.
 
Так, за минулий тиждень спеціалісти КСП виконали понад 1,8 тис. заявок, зокрема, запустили після ремонту 13 ліфтів. Роботи проводилися на вул. Полтавський Шлях, пр. Аерокосмічному, пр. Перемоги та ін.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що понад шість кілометрів водопровідних мереж переклали у Харкові.
 
Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.07 ЖКГ Частина Індустріального району тимчасово буде без світла: список адрес 16.07 ЖКГ Яскраві квітники з'явилися у Слобідському районі Харкова (фото)   16.07 ЖКГ У Харкові відновлюють будинок, який зазнав руйнувань внаслідок ворожих обстрілів
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 