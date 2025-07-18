18.07.2025 10:40

Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці

Станом на 17 липня 2025 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 3548 вакансій.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:

Сапер – 50 000 грн.

Майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів – 35 670 грн.

Заступник директора – 35 100 грн.

Представник торговельний – 33 000 грн.

Зварник на електронно-променевих зварювальних установках – 30 000 грн.

Фахівець із стандартизації, сертифікації та якості – 25 000 грн.

Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб – 21 000 грн.

Енергетик – 20 000 грн.

Клінічний психолог – 19 900 грн.

Оператор склоформувальних машин – 18 000 грн.

З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

Із питань зайнятості можна звертатися на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номерами:

0800 600 498; +38 (096) 055 48 69.

Інформацію про стан роботи та контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їх структурних підрозділів можна знайти за посиланням.

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