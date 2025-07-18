18.07.2025 10:40
Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 17 липня 2025 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 3548 вакансій.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
-
Сапер – 50 000 грн.
-
Майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів – 35 670 грн.
-
Заступник директора – 35 100 грн.
-
Представник торговельний – 33 000 грн.
-
Зварник на електронно-променевих зварювальних установках – 30 000 грн.
-
Фахівець із стандартизації, сертифікації та якості – 25 000 грн.
-
Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб – 21 000 грн.
-
Енергетик – 20 000 грн.
-
Клінічний психолог – 19 900 грн.
-
Оператор склоформувальних машин – 18 000 грн.
З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
Із питань зайнятості можна звертатися на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номерами:
0800 600 498; +38 (096) 055 48 69.
Інформацію про стан роботи та контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їх структурних підрозділів можна знайти за посиланням.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0