Харків'ян попереджають про грози та шквали вночі та вранці 19 липня

У нічні та ранкові години 19 липня у Харкові прогнозується погіршення погодних умов. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

За інформацією синоптиків, у місті очікується значний дощ, гроза та шквали вітру зі швидкістю 15–20 метрів на секунду. На території Харківської області також передбачаються грози, місцями із сильними поривами вітру до 20 м/с.

У Харківському регіональному центрі з гідрометеорології попереджають: складні погодні умови можуть спричинити ускладнення в роботі енергетичних, будівельних, комунальних підприємств, а також вплинути на рух транспорту.

Мешканцям радять бути обережними, не перебувати під деревами, рекламними конструкціями та лініями електропередач під час негоди. Попередження про небезпечні метеорологічні явища має I рівень небезпечності (жовтий).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові та області 18 липня прогнозують грози, місцями шквали до 20 м/с. Жителів закликають бути обережними та враховувати погодні умови.