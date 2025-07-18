18.07.2025 19:18 Рита Парфенова

На Харківщині судитимуть чоловіка за незаконний вилов 480 рибин на 750 тисяч гривень

Чоловік встановив рибальську сітку на Печенізькому водосховищі, виловив понад 77 кг риби та завдав державі збитків на понад 750 тисяч гривень.

У Харківській області перед судом постане 35-річний мешканець Чугуївського району, якого обвинувачують у незаконному рибному промислі з істотною шкодою для держави. Про це повідомили в Чугуївській окружній прокуратурі.

Слідством встановлено, що в листопаді 2024 року чоловік вийшов на гумовому човні на Печенізьке водосховище, де встановив заборонену рибальську сітку. Наступного дня він повернувся за здобиччю та виловив 480 рибин, серед яких 382 плітки, 91 плоскирка, 6 окунів та 1 судак. Загальна вага незаконного улову склала понад 77 кілограмів.

На березі чоловіка затримали правоохоронці разом із уловом та плавзасобом. За результатами судової експертизи сума збитків, заподіяних незаконним рибним промислом, перевищує 750 тисяч гривень.

Обвинувальний акт за ч. 1 ст. 249 КК України направлено до Чугуївського міського суду Харківської області. Досудове розслідування здійснювали слідчі Чугуївського районного управління поліції Харківщини.

Згідно із законодавством, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведе суд.