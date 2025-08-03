03.08.2025 14:00 Дмитро Колонєй

Стало відомо, як зміняться ціни на пальне

Прогноз щодо руху цін надав експерт.



Стало відомо, як зміняться ціни на пальне



Як повідомляє РЕДПОСТ, експерт ІЕС Юрій Корольчук надав прогноз щодо змін вартості пальногор. На думку фахівця в Україні ціни на пальне злетять мінімум удвічі. Зміни ці почнуться через півроку.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Україна наздогнала та обігнала Європу за цінами на продукти.