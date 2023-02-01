01.02.2023 07:30 Рита Парфенова

1 лютого: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

1 лютого відзначається Міжнародний день десерту.





Десерти є практично у всіх кухнях світу, мають свою історію, поява деяких навіть обросла легендами, а інших – пов'язана з іменами знаменитих історичних особистостей.



Популярність смачних страв, які називають десертами, дійшла до того, що серед неофіційних свят почали з'являтися дні, присвячені тому чи іншому десерту – наприклад, День торта, День Нутелли, День ескімо, День морквяного торта, День тістечок, День шоколаду і т.д.



Нарешті, з'явився Міжнародний день десерту, що об'єднує всі ці свята. Він також має неофіційний характер і поширюється переважно завдяки шанувальникам та мережі Інтернет. Щоправда, досі серед любителів солодкого не сформувалася спільна думка щодо того, коли ж відзначатиме це свято. Хтось бореться за зустріч його 12 листопада, хтось – 1 лютого. Поява другої дати очевидно пов'язана з неймовірною популярністю десерту кейк-поп, створеного в США за участю блогера і кондитера Енджі Дадлі, який отримав у 2008 році широке поширення та визнання.

Прикмети дня

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то й осінь буде такою. По ньому визначали погоду на місяць і чи буде рання весна.



У народній метеорологічній традиції ясна сонячна погода віщує ранню весну.



"На Макарія крапель - навесні ранню вір", - говорить народна прикмета. А от якщо на Макарія хуртовина – то на всю масляну.

Також цього дня

У 1709 році на безлюдному острові архіпелагу Хуан Фернандес в Тихому океані знайдений матрос Олександр Селкирк, який став прообразом Робінзона Крузо.



1814 – у день публікації було продано 10 000 екземплярів «Корсара» лорда Байрона. І світ дізнався про «платинові» тиражі.



1857 – народився Володимир Бехтерєв – один із найвидатніших психіатрів та невропатологів. 1907 року Бехтерєву було присвоєно звання почесного професора Харківського університету.



1865 – президент США Авраам Лінкольн підписав резолюцію конгресу про внесення до Конституції США 13-ї поправки про скасування рабства. Цього дня відзначається Національний день свободи у США.



1891 - Курсько-Харківсько-Азовська залізниця прийнята до казни (викуплена у акціонерів і стає державною). Першим начальником дороги після її переходу до скарбниці став дійсний статський радник інженер шляхів сполучення Н.В. Васильєв.



1901 – народився Кларк Гейбл, американський актор.



1929 – у Лос-Анджелесі відбулася світова прем'єра першого кіномюзиклу – «Бродвейська мелодія».



1954 - відбулася прем'єра першої телевізійної "мильної опери" - "Secret Storm".



1965 – народився Брендон Лі, американський актор, майстер східних єдиноборств (трагічно загинув «на виробництві»: на зйомках фільму «Ворон» 1993 року).



1967 – народилася Мег Кебот, американська письменниця, автор дитячих та любовних романів, за одним із яких, «Щоденник принцеси», студією Уолта Діснея поставлено однойменний фільм.



1973 - вперше за свою історію Лондонська фондова біржа допустила до торгів брокерів-жінок.



1992 – підписано російсько-американську декларацію про завершення холодної війни.



1994 – набули чинності Шенгенські угоди, підписані країнами ЄС та що передбачають запровадження повної свободи переміщення громадян між державами-учасницями Європейського союзу.



2003 – під час заходу на посадку на космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида) вибухнув американський шатл «Колумбія». Загинули усі сім членів екіпажу, зокрема перший ізраїльський космонавт Ілан Рамон.



2010 – 44 дні прокату знадобилося фантастичному блокбастеру Джеймса Камерона «Аватар», знятому у форматі 3-D, щоб зібрати у світовому прокаті понад 2 млрд. доларів. Фільм став першим в історії перетнув 2-мільярдну планку.

Іменини відзначають:

Антон, Арсеній, Єфрасинія, Юхим, Макар, Марк, Микола, Петро, Сава, Федір.



