31.01.2023 13:38 Рита Парфенова

У Харкові латають дороги (фото)

Працівники КП «Шляхрембуд» лоіквідують наслідки розриттів після ремонту комунікацій міста.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиданням на міськраду, шляховики відновили асфальтобетонне покриття у місцях розриттів інженерними службами міста.

Роботи проводилися на вулицях міста:

вул. Юридичній,

вул. Трінклера,

вул. Сумській,

вул. Саржинській,

пл. Свободи,

вул. Клочківській,

пров. 1-му Орському.

Сьогодні, 31 січня, на дорогах міста працюють 191 робітник та 89 одиниць спецтехніки підприємства. За попередню добу для запобігання утворення ожеледиці було використано 4 куб. м піщано-сольової суміші та 8 т солі.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у непошкоджені ракетою під’їзди чотириповерхівки у Київському районі Харкова подали опалення й газ.



