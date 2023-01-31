У Харкові латають дороги (фото)

Працівники КП «Шляхрембуд» лоіквідують наслідки розриттів після ремонту комунікацій міста.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиданням на міськраду, шляховики відновили асфальтобетонне покриття у місцях розриттів інженерними службами міста.
Роботи проводилися на вулицях міста:
Сьогодні, 31 січня, на дорогах міста працюють 191 робітник та 89 одиниць спецтехніки підприємства. За попередню добу для запобігання утворення ожеледиці було використано 4 куб. м піщано-сольової суміші та 8 т солі.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у непошкоджені ракетою під’їзди чотириповерхівки у Київському районі Харкова подали опалення й газ.
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