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31.01.2023  13:38   Рита Парфенова

У Харкові латають дороги (фото)

Працівники КП «Шляхрембуд» лоіквідують наслідки розриттів після ремонту комунікацій міста.

Бригади Шляхрембуду відновили асфальтобетонне покриття у місцях розриттів інженерними службами міста

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиданням на міськраду, шляховики відновили асфальтобетонне покриття у місцях розриттів інженерними службами міста.

Роботи проводилися на вулицях міста:

  • вул. Юридичній,
  • вул. Трінклера,
  • вул. Сумській,
  • вул. Саржинській,
  • пл. Свободи,
  • вул. Клочківській,
  • пров. 1-му Орському.

Бригади Шляхрембуду відновили асфальтобетонне покриття у місцях розриттів інженерними службами міста

Сьогодні, 31 січня, на дорогах міста працюють 191 робітник та 89 одиниць спецтехніки підприємства. За попередню добу для запобігання утворення ожеледиці було використано 4 куб. м піщано-сольової суміші та 8 т солі.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у непошкоджені ракетою під’їзди чотириповерхівки у Київському районі Харкова подали опалення й газ.

Бригади Шляхрембуду відновили асфальтобетонне покриття у місцях розриттів інженерними службами міста Бригади Шляхрембуду відновили асфальтобетонне покриття у місцях розриттів інженерними службами міста


Источник:   ХМР
 Тэги:  ремонт доріг, харків, харьков
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