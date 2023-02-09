09.02.2023 17:40 Віталій Хінєвіч

В Україні розширюють виписку електронних рецептів на всі рецептурні препарати

Неправильний приймання рецептурних ліків може нести ризики здоровʼю пацієнта та має обовʼязково супроводжуватися пильним наглядом медичного спеціаліста.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

Щоб спростити процес призначення ліків, зробити його ефективнішим та сучасним, весною 2023 року МОЗ впроваджує електронний рецепт на всі рецептурні ліки. Також це дозволить посилити контроль за відпуском рецептурних ліків у аптеках.

Рішення буде впроваджуватися поступово. За відсутності світла чи звʼязку у медичному закладі, лікар, як і раніше, може виписати рецепт на спеціальному паперовому бланку.

Електронний рецепт пошириться на зареєстровані в Україні лікарські засоби, що підлягають відпуску за рецептом лікаря, та які пацієнт купує за власні кошти.

Варто зазанчити, що до цього переліку належать також антибіотики, протисудомні засоби, гормональні препарати (у тому числі й протизаплідні), препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб та інші.

Е-рецепт можна буде отримати незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем. Водночас пацієнт має бути обов’язково зареєстрований в ЕСОЗ – це проста процедура, яку може швидко здійснити будь-який лікар.

Виписати е-рецепт зможуть лікарі усіх спеціальностей державних, комунальних чи приватних клінік, або ж лікар-ФОП. І для цього необовʼязково мати договір з НСЗУ.



