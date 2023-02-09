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09.02.2023  17:25   Дмитро Колонєй

Воєнна розвідка прозповіла про стратегічні завдання наступу РФ

Поінформував про стан агресора та його дії представник ГУР МО України Андрій Юсов.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на ГУР МО України, представник управління Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону понформував про наступне:
 
  • завдання країни-агресорки окупувати схід та вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей до кінця березня — це суто пропагандистська задача, не обґрунтована у військовому сенсі;
  • ворог залишається сильним та чисельним, є значне поповнення живої сили;
  • продовжуються публічні сварки між вежами кремля і воєнно-політичним керівництвом; 
  • наступ агресора — черговий етап, РФ не зупиняла спроб наступальних дій;
  • ворог розуміє, боїться, поспішає і враховує фактор постачання озброєнь від партнерів України та союзників, погодні умови, фактор підготовки українських Сил оборони та інші;
  • війна, яку веде Росія і власне російський народ, який підтримує цю війну, — це війна геноцидного характеру;
  • мирне населення — це одна з цілей Росії у війні: знищення, розпорошення, депортація і зрештою русифікація мирного населення;
  • ракетний терор, на жаль, путін буде продовжувати.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ  писав покупанти завдали авіаударів по двом селам Харківщини
 

 


Источник:   ГУР МО Україна
 Тэги:  наступ, агрессия россии, україна
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