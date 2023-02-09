09.02.2023 17:25 Дмитро Колонєй
Воєнна розвідка прозповіла про стратегічні завдання наступу РФ
Поінформував про стан агресора та його дії представник ГУР МО України Андрій Юсов.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланнмя на ГУР МО України, представник управління Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону понформував про наступне:
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завдання країни-агресорки окупувати схід та вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей до кінця березня — це суто пропагандистська задача, не обґрунтована у військовому сенсі;
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ворог залишається сильним та чисельним, є значне поповнення живої сили;
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продовжуються публічні сварки між вежами кремля і воєнно-політичним керівництвом;
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наступ агресора — черговий етап, РФ не зупиняла спроб наступальних дій;
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ворог розуміє, боїться, поспішає і враховує фактор постачання озброєнь від партнерів України та союзників, погодні умови, фактор підготовки українських Сил оборони та інші;
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війна, яку веде Росія і власне російський народ, який підтримує цю війну, — це війна геноцидного характеру;
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мирне населення — це одна з цілей Росії у війні: знищення, розпорошення, депортація і зрештою русифікація мирного населення;
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ракетний терор, на жаль, путін буде продовжувати.
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