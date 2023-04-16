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16.04.2023  10:00   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці виявили факти незаконного обігу наркотичних речовин

До харківської поліції упродовж доби звернулись 1059 громадян з повідомленнями про правопорушення.

поліція
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
У ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 3 факти незаконного обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.
 
Одного з порушників викрили під час несення служби на блокпосту. Працівники поліції зупинили для перевірки транспортний засіб та виявили у 40-річного чоловіка психотропну речовину. 
 
Відкрито кримінальне провадження. Проводяться першочергові слідчі дії. 
 
Також протягом доби правоохоронці викрили 4 водії, які керували автомобілями у стані сп’яніння.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог обстрілював населені пункти Харківської області.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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