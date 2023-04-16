16.04.2023 10:00 Віталій Хінєвіч

Правоохоронці виявили факти незаконного обігу наркотичних речовин

До харківської поліції упродовж доби звернулись 1059 громадян з повідомленнями про правопорушення.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

У ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 3 факти незаконного обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.

Одного з порушників викрили під час несення служби на блокпосту. Працівники поліції зупинили для перевірки транспортний засіб та виявили у 40-річного чоловіка психотропну речовину.

Відкрито кримінальне провадження. Проводяться першочергові слідчі дії.

Також протягом доби правоохоронці викрили 4 водії, які керували автомобілями у стані сп’яніння.

Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог обстрілював населені пункти Харківської області.



