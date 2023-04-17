На Харківщині чоловік закидав гранатами автівку та домівку сусідів

Правоохоронці затримали зловмисника, який ледь не вбив своїх односельців у Харківській області
Як повідомили РЕДПОСТ у відділі комунікації Поліції Харківської області, повідомлення про подію у Куп’янському районі надійшло до поліції 16 квітня близько 18:30.
Один з мешканців Вільхуватської громади скоїв напад, кинувши під автомобіль гранату РГД, яка призвела до отримання осколкових поранень трьом чоловікам, які перебували в автомобілі. Потерпілих було доставлено до лікарні.
Після цього 45-річний зловмисник не зупинився і закинув ще одну гранату РГД до будинку інших мешканців громади. Щастям, боєприпас не розірвався, і ніхто з господарів будинку не постраждав.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група відділення поліції № 1 Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області та спеціалісти вибухотехнічного управління.
Речові докази вилучені.
Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Раніше РЕДПОСТ писав, що чоловік у Харківській області напав на знайомого з ножем.
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