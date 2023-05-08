Судовий охоронець з Харківщини виборов першість у боротьбі з самбо

Як повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Територіальне управління Служби судової охорони у Харківській області, 7 травня у Харкові відбувся 3-й Всеукраїнський турнір «Стійкі» серед майстрів спорту з боротьби самбо за підтримки Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради. Співробітник Служби судової охорони у Харківській області Сергій Ільченко зайняв перше призове місце у ваговій категорії до 90 кг.
За першість боролися 50 майстрів спорту з трьох областей України – Харківської, Полтавської та Дніпропетровської у категоріях 68 кг, 74 кг, 81 кг, до 90 кг та до 98 кг.
Судовий охоронець Сергій Ільченко на татамі провів два витривалі бої, де беззаперечно виборов перемогу.
«Мій перший бій був з колегою, майстром спорту України з боротьби з самбо, Юрієм Марченко. Схватка була виснажливою, але завдяки наполегливості, активності та рішенням суддів я здобув перемогу, – розповідає Сергій. – Всі суперники достойні та мають чималий досвід».
Сергій Ільченко займається спортом понад 20 років, за цей час неодноразово вигравав першість на чемпіонатах України та був призером чемпіонату України, кубка України та міжнародних змагань. Зокрема, у 2021 році наш колега зайняв перше місце на Всеукраїнських змаганнях серед самбістів.
Переможців змагань нагородили кубками, дипломами та почесними грамотами.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав про харків'янку, яка зовоювала чотири золоті нагороди
чемпіонату Європи з пауерліфтингу.