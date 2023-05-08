У Харкові обладнання тепломереж вкрали та здали у металобрухт (фото)

Крадіжка сталася на тепломережах у Салтівському районі Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, на одному з об'єктів Салтівської філії КП «Харківські теплові мережі» вкрали шість засувок. Крадіжку одразу помітили співробітники і повідомили про злочин поліції та службі безпеки підприємства.
Вкрадене майно знайшли на пункті прийому металобрухту, який знаходиться поруч. Речові докази вилучені, порушена карна справа за ч. 4 ст. 185 КК.
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники нагадали, що необхідно регулярно перевіряти заради безпеки мешканців квартири.
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