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08.05.2023  12:29   Рита Парфенова

У Харкові обладнання тепломереж вкрали та здали у металобрухт (фото)

Крадіжка сталася на тепломережах у Салтівському районі Харкова.

У Харкові на одному з об'єктів Салтівської філії КП Харківські теплові мережі вкрали шість засувок

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, на одному з об'єктів Салтівської філії КП «Харківські теплові мережі» вкрали шість засувок. Крадіжку одразу помітили співробітники і повідомили про злочин поліції та службі безпеки підприємства.

Вкрадене майно знайшли на пункті прийому металобрухту, який знаходиться поруч. Речові докази вилучені, порушена карна справа за ч. 4 ст. 185 КК.

У Харкові на одному з об'єктів Салтівської філії КП Харківські теплові мережі вкрали шість засувок

У Харкові на одному з об'єктів Салтівської філії КП Харківські теплові мережі вкрали шість засувок

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники нагадали, що необхідно регулярно перевіряти заради безпеки мешканців квартири.


Источник:   ХМР
 Тэги:  крадіжка, хтм, харьков
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