На Харківщині окупанти задали авіаудари по двух селам

Протягом доби окупанти здійснили авіаційні удари по районах населених пунктів Гряниківка та Вільшана.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Гороскоп обіцяє дуже мобільний та насичений емоціями день. Зірки сприяють спілкуванню та підвищеній активності, проте є й підступ – емоції часто переважатимуть над логікою.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Президент України у 2015 році підписав указ, яким оголосив 8 травня національним святом – Днем пам'яті та примирення.
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