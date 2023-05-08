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08.05.2023  08:35   Рита Парфенова

На Харківщині окупанти задали авіаудари по двух селам

Протягом доби окупанти здійснили авіаційні удари по районах населених пунктів Гряниківка та Вільшана.

Війна в Україні

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Бойова обстановка на Харківщині наступна:
  • на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди, Вовчанськ, Плетенівка, Бочкове, Мала Вовча, Нестерне, Бударки та Строївка;
  • на Куп’янському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Гряниківка та Вільшана. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Лиман Перший, Берестове.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 7 травня 2023 року.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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