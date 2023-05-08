Харківщина на ранок 8 травня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 7 по 8 травня 2023 року пожеж і руйнацій, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 8 травня.
Двічі рятувальники здійснювали перевірки місць ворожих атак. Влучання зафіксовані на території Чугуївського та Ізюмського районів. Внаслідок обстрілів були пошкоджені приватні будинки та автомобіль.
Загалом протягом доби з 7 по 8 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 30 оперативних виїздів, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 21 одиниця вибухонебезпечних предметів.
Комментариев: 0
Гороскоп обіцяє дуже мобільний та насичений емоціями день. Зірки сприяють спілкуванню та підвищеній активності, проте є й підступ – емоції часто переважатимуть над логікою.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Президент України у 2015 році підписав указ, яким оголосив 8 травня національним святом – Днем пам'яті та примирення.
влажность:
давление:
ветер: