08.05.2023 08:08 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 8 травня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 7 по 8 травня 2023 року пожеж і руйнацій, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.



facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 8 травня.

Двічі рятувальники здійснювали перевірки місць ворожих атак. Влучання зафіксовані на території Чугуївського та Ізюмського районів. Внаслідок обстрілів були пошкоджені приватні будинки та автомобіль.



Загалом протягом доби з 7 по 8 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 30 оперативних виїздів, з яких:

21 – на ліквідацію пожеж;

2 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

9 – для надання допомоги населенню і поліції.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 21 одиниця вибухонебезпечних предметів.



