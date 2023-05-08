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08.05.2023  08:08   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 8 травня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 7 по 8 травня 2023 року пожеж і руйнацій, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.


facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 8 травня.

Двічі рятувальники здійснювали перевірки місць ворожих атак. Влучання зафіксовані на території  Чугуївського та Ізюмського районів. Внаслідок обстрілів були пошкоджені приватні будинки та автомобіль.

Загалом протягом доби з 7 по 8 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 30 оперативних виїздів, з яких:

  • 21 – на ліквідацію пожеж;
  • 2 – на перевірку місць ворожих обстрілів;
  • 9 – для надання допомоги населенню і поліції.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 21 одиниця вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти завдали ракетного удару по місту Балаклія Ізюмського району.

 


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, обстріл, харків, дснс, агрессия россии
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