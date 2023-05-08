08.05.2023 09:08

Під час обстрілу Харківщини поранено 8 людей

Протягом доби військові рф здійснювали авіаційні та ракетні атаки, а також обстрілювали населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів з артилерії та мінометів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.



Уранці 7 травня внаслідок двох ударів ракетами С-300 по м. Балаклія Ізюмського району, пошкоджено територію автопарку.



За оновленою інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, поранень зазнали 7 цивільних людей. Четверо з них мали легкі тілесні ушкодження та не потребували госпіталізації. Троє людей отримали травм середнього ступеню тяжкості та були госпіталізовані.



Внаслідок обстрілів с. Вовчанські Хутори Чугуївського району, пошкоджено щонайменше 3 приватні будинки та автомобіль.



У с. Бугаївка Чугуївського району поранень зазнала 67-річна жінка. Госпіталізована у стані середньої тяжкості.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 7 по 8 травня 2023 року пожеж і руйнацій, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано



