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08.05.2023  09:08   

Під час обстрілу Харківщини поранено 8 людей

Протягом доби військові рф здійснювали авіаційні та ракетні атаки, а також обстрілювали населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів з артилерії та мінометів.

швидка допомога
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Уранці 7 травня внаслідок двох ударів ракетами С-300 по м. Балаклія Ізюмського району, пошкоджено територію автопарку.

За оновленою інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, поранень зазнали 7 цивільних людей. Четверо з них мали легкі тілесні ушкодження та не потребували госпіталізації. Троє людей отримали травм середнього ступеню тяжкості та були госпіталізовані.

Внаслідок обстрілів с. Вовчанські Хутори Чугуївського району, пошкоджено щонайменше 3 приватні будинки та автомобіль.

У с. Бугаївка Чугуївського району поранень зазнала 67-річна жінка. Госпіталізована у стані середньої тяжкості.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 7 по 8 травня 2023 року пожеж і руйнацій, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.

Тэги:  обстріл, харків, хова, агрессия россии
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