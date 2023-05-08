Під час обстрілу Харківщини поранено 8 людей

Протягом доби військові рф здійснювали авіаційні та ракетні атаки, а також обстрілювали населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів з артилерії та мінометів.
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Гороскоп обіцяє дуже мобільний та насичений емоціями день. Зірки сприяють спілкуванню та підвищеній активності, проте є й підступ – емоції часто переважатимуть над логікою.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Президент України у 2015 році підписав указ, яким оголосив 8 травня національним святом – Днем пам'яті та примирення.
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