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08.05.2023  09:24   Рита Парфенова

Звернення Ігоря Терехова з нагоди Дня пам’яті та примирення

Харківський міський голова Ігор Терехов звернувся до містян з нагоди Дня пам'яті та примирення та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.


facebook.com/GeneralStaff.ua
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов на своєму телеграм-каналі звернувся із привітаннями до містян:

Велич ратного подвигу українського народу у розгромі нацизму в Другій світовій війні не підлягає девальвації часом. А памʼять про ті буремні роки та страшну ціну, яку заплатив світ вільних людей за перемогу над насильством і диктатурою, живе у серці кожного українця. І житиме вічно у памʼяті наступних поколінь.

Зараз, коли будь-які спогади про війну минулу неодмінно впираються у війну нинішню, ми це усвідомлюємо особливо гостро.
 
Війну, в котрій, як і тоді, весь світ об'єднався в боротьбі проти агресивної людиноненависницької ідеології, яку зараз сповідує росія. Війну, основним полем битви якої знову стала українська земля, воїнами світла — українські захисники, а загарбниками — онуки та правнуки тих, з ким пліч-о-пліч вісім десятків років тому наші батьки, діди та прадіди боролися проти спільного ворога.

Низький уклін і безмежна вдячність тим, хто віддав і віддає своє життя за щасливе майбутнє нащадків під мирним українським небом!

З Днем пам'яті та примирення!
З Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні!

 


Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  вітання, ігор терехов, харків
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