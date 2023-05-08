COVID-19 в Харкові: Останні дані про кількість нових випадків на 8 травня

За минулу добу офіційно зареєстровано 26 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 7 травня
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Гороскоп обіцяє дуже мобільний та насичений емоціями день. Зірки сприяють спілкуванню та підвищеній активності, проте є й підступ – емоції часто переважатимуть над логікою.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Президент України у 2015 році підписав указ, яким оголосив 8 травня національним святом – Днем пам'яті та примирення.
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