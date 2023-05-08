08.05.2023 10:23 Рита Парфенова

COVID-19 в Харкові: Останні дані про кількість нових випадків на 8 травня

За минулу добу офіційно зареєстровано 26 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 28 випадків зараження коронавірусом.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 321 248 осіб. Одужало 312 012 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1865 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.



Діагноз «коронавірус» фіксували у Харківському районі: діагноз підтвердився у 28 осіб (із них 26 – мешканці міста Харкова). Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 7 травня







