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08.05.2023  10:50   Рита Парфенова

33 нетверезих водіів зупинили патрульні Харкова

Правоохоронці розповіли, як минули вихідні для патрульних Харкова.

поліція

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію,

Отже, за минулі вихідні патрульні опрацювали 467 викликів, виявили 33 водіїв з ознаками сп'яніння, склали 312 постанов, з яких 232 за порушення ПДР.

Також інспектори притягнули до відповідальності 56 пішоходів за порушення ними ПДР.

Крім того на вулицях Харкова патрульні зупинили 11 перехожих, у яких виявили наркотичні речовини.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харківські патрульні повернули загублену жінку додому.

 


Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  патрульні, харків
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