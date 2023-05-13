13.05.2023 14:00 Віталій Хінєвіч

У Харківській області горів будинок

Займання нежитлового будинку сталося у місті Люботин.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській області.

13 травня о 9:47 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу в місті Люботин.

До місця виклику було направлено 2 відділення рятувальників 48-ї (м. Люботин) Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Харківській області.

На момент їх прибуття горіли домашні речі в нежитловому будинку, на площі 15 м. кв. Рятувальники подали в осередок пожежі один пожежний ствол.

О 10:40 вогонь вдалося локалізувати, а вже о 11:05 повністю ліквідувати.

За попередніми даними причина виникнення пожежі пов’язана з дією джерела запалювання вогневого впливу.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 12 по 13 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.



