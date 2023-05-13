    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харківській області горів будинок
13.05.2023  14:00   Віталій Хінєвіч

У Харківській області горів будинок

Займання нежитлового будинку сталося у місті Люботин.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській області.
 
13 травня о 9:47 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу в місті Люботин. 
 
До місця виклику було направлено 2 відділення рятувальників 48-ї (м. Люботин) Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Харківській області.
 
На момент їх прибуття горіли домашні речі в нежитловому будинку, на площі 15 м. кв. Рятувальники подали в осередок пожежі один пожежний ствол. 
 
О 10:40 вогонь вдалося локалізувати, а вже о 11:05 повністю ліквідувати. 
 
За попередніми даними причина виникнення пожежі пов’язана з дією джерела запалювання вогневого впливу.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 12 по 13 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
 

Источник:   Харківське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  пожежа, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.05 Надзвичайні події Рятувальники повідомили про пожежі, що сталися у Харкові та області 12.05 Надзвичайні події Харківщина на ранок 12 травня. Оперативна обстановка від ДСНС 11.05 Надзвичайні події ДСНСники усю ніч гасили пожежу на підприємстві
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 