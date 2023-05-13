13.05.2023 14:00 Віталій Хінєвіч
У Харківській області горів будинок
Займання нежитлового будинку сталося у місті Люботин.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській області.
13 травня о 9:47 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу в місті Люботин.
До місця виклику було направлено 2 відділення рятувальників 48-ї (м. Люботин) Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Харківській області.
На момент їх прибуття горіли домашні речі в нежитловому будинку, на площі 15 м. кв. Рятувальники подали в осередок пожежі один пожежний ствол.
О 10:40 вогонь вдалося локалізувати, а вже о 11:05 повністю ліквідувати.
За попередніми даними причина виникнення пожежі пов’язана з дією джерела запалювання вогневого впливу.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що протягом доби з 12 по 13 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати
службові обов’язки в умовах воєнного часу.
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