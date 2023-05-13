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13.05.2023  14:55   Віталій Хінєвіч

МОЗ за минулий рік виявило понад 16 тисяч записів-повторів про візити до лікарів

Лише за минулий рік НСЗУ було виявлено 16 670 записів-повторів на «первинці» – це дозволило уникнути зайвих виплат на понад 5 млн гривень.

лікар
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.
 
Принцип «гроші ходять за пацієнтом» допомагає здійснювати електронна система  охорони здоровʼя (ЕСОЗ), саме вона забезпечує прозорість надання медичних послуг та прозору плату за них.
 
Лікарі з'єднуються з центральною базою даних ЕСОЗ за допомогою медичних інформаційних систем, і Helsi є саме однією з таких систем. Пацієнти ж за допомогою таких систем можуть відстежувати дані про своє здоровʼя.
 
Саме в електронну систему охорони здоров'я медики вносять дані про послуги, надані пацієнту, а держава в особі Національної служби здоров'я (НСЗУ) їх оплачує. 
 
Більшість записів, які пацієнти вважають некоректними — насправді є прийомами, під час яких до системи були внесені дані про вакцинацію, процедури або ж проходження медичної комісії тощо. Не варто плутати їх із фейковими візитами.
 
Звісно, у процесі роботи лікарів із системою дані про візити можуть з’явитися і помилково внаслідок людського фактору, і можуть бути зловживанням зі сторони лікарів, за що передбачається відповідальність відповідно до законодавства.
 
За минулий рік НСЗУ було виявлено 16 670 записів-повторів на «первинці» – це дозволило уникнути зайвих виплат на понад 5  млн гривень.
 
Також було перевірено понад пів мільйона записів про смерть пацієнта. Завдяки цьому кошти не були витрачені на послуги для «мертвих душ». Це дозволило перерозподілити 158 млн грн.
 
Якщо людина переконана, що не отримували жодних послуг, – подайте скаргу до Національної служби здоров'я за номером 16-77, або ж за посиланням.
 
Також можливо звернутися із письмовою скаргою безпосередньо до керівництва медзакладу, в якому вам було призначено фейковий візит.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Helsi українці знайшли записи до лікарів, яких вони не відвідували.
 

Источник:   МОЗ України
 Тэги:  моз, медицина
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